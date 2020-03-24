Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Дивися повний текст АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 08:44
АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів.
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:04
Амку в сегодняшнем виде и составе совершенно бесполезная коррумпированная структура.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:32
Re: АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів
И где санкции против сетей АЗС?
Если грубо прикинуть то санкции по заправщикам должны составить около 20 млрд.грн.
Додано: Суб 28 бер, 2020 14:42
1,7% от суммы
Размер наложенных в 2019 году штрафов составил 8,7 млрд грн... При этом за прошлый год в государственный бюджет поступило более 150 млн грн уплаченных штрафов, наложенных Комитетом.
В существующем виде и при такой "эффективности" совершенно бесполезная структура
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Суб 28 бер, 2020 14:55
точно, не дочитал )))
погуглил
"у цілому ж за останні 5 років державний бюджет поповнився на 770 млн грн."
при этом бюджет АМКУ составляет 220 млн.грн.
она оказывается ещё и убыточная для бюджета.
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