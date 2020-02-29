Про це на брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Дивися повний текст У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на COVID-19.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:14
У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на COVID-19.
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:14
Это все равно что на лбу набить Туберкулезник.
При приеме на работу будут больше смотреть на коронавирус чем на высшее образование. Как то так.
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