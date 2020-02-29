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У Києві створять інформаційну
базу потенційно хворих на...

У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:14

У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Дивися повний текст У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:14

Это все равно что на лбу набить Туберкулезник.
При приеме на работу будут больше смотреть на коронавирус чем на высшее образование. Как то так.
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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