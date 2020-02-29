Про це на брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Дивися повний текст У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на COVID-19.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:14
У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на COVID-19.
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:14
Это все равно что на лбу набить Туберкулезник.
При приеме на работу будут больше смотреть на коронавирус чем на высшее образование. Как то так.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:51
Следующие шаги - база данных больных ВИЧ, база данных ЛГБТ, а потом - база данных людей с "неправильными" взглядами на деятельность местной власти, и все это на общедоступных сайтах или вообще в виде список на подъездах?
База данных больных должна быть, но это должна быть строго медицинская база с очень ограниченным доступом, с ограничением на распространение этой информации (есть тот же GDPR, в конце концов) и с ответственностью за ее разглашение.
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