Про це на брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Дивися повний текст У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на COVID-19.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:14
У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на COVID-19.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:51
Следующие шаги - база данных больных ВИЧ, база данных ЛГБТ, а потом - база данных людей с "неправильными" взглядами на деятельность местной власти, и все это на общедоступных сайтах или вообще в виде список на подъездах?
База данных больных должна быть, но это должна быть строго медицинская база с очень ограниченным доступом, с ограничением на распространение этой информации (есть тот же GDPR, в конце концов) и с ответственностью за ее разглашение.
Додано: Суб 28 бер, 2020 12:36
Re: У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на.
А разве базы ВИЧ инфицированных до сих пор нет? Учёт давным давно ведётся
Додано: Суб 28 бер, 2020 13:20
Надеюсь, есть.
Но я писал, если вы обратили внимание, немного не о том - не о самой базе, а оптом, как будет ограничен доступ к ней.
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:47
Может в другой стране, типа Германии такая база и принесла бы свои плоды, но это же наши люди, посему разве что освоят деньги под базу, другой пользы не будет. Это могло бы иметь смысл в самом начале, если бы подготовились к эвакуации граждан, ставили их бы на учет проверяли или выдерживали в обязательном карантине, при закрытых границах. Лично мое мнение, что вирус гуляет уже бесконтрольно и если мы об этом не знаем то это не значит что это не так. Надеюсь что я ошибаюсь.
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:50
Re: У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на.
потенційно хворих це як?
може зайнялися б закупівлею якісних тестів?
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:31
Re: У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на.
товарищи где можно записаться или заразиться ?
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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