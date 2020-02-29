У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на...

Додано: Суб 28 бер, 2020 21:47

Может в другой стране, типа Германии такая база и принесла бы свои плоды, но это же наши люди, посему разве что освоят деньги под базу, другой пользы не будет. Это могло бы иметь смысл в самом начале, если бы подготовились к эвакуации граждан, ставили их бы на учет проверяли или выдерживали в обязательном карантине, при закрытых границах. Лично мое мнение, что вирус гуляет уже бесконтрольно и если мы об этом не знаем то это не значит что это не так. Надеюсь что я ошибаюсь.