RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві створять інформаційну
базу потенційно хворих на...

У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:14

У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Дивися повний текст У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на COVID-19.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94316
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:51

Следующие шаги - база данных больных ВИЧ, база данных ЛГБТ, а потом - база данных людей с "неправильными" взглядами на деятельность местной власти, и все это на общедоступных сайтах или вообще в виде список на подъездах?
База данных больных должна быть, но это должна быть строго медицинская база с очень ограниченным доступом, с ограничением на распространение этой информации (есть тот же GDPR, в конце концов) и с ответственностью за ее разглашение.
PasserBy
 
Повідомлень: 247
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:36

Re: У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на.

PasserBy написав:Следующие шаги - база данных больных ВИЧ, база данных ЛГБТ, а потом - база данных людей с "неправильными" взглядами на деятельность местной власти, и все это на общедоступных сайтах или вообще в виде список на подъездах?
База данных больных должна быть, но это должна быть строго медицинская база с очень ограниченным доступом, с ограничением на распространение этой информации (есть тот же GDPR, в конце концов) и с ответственностью за ее разглашение.
А разве базы ВИЧ инфицированных до сих пор нет? Учёт давным давно ведётся
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26689
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 6349 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:20

  Faceless написав:
PasserBy написав:Следующие шаги - база данных больных ВИЧ, база данных ЛГБТ, а потом - база данных людей с "неправильными" взглядами на деятельность местной власти, и все это на общедоступных сайтах или вообще в виде список на подъездах?
База данных больных должна быть, но это должна быть строго медицинская база с очень ограниченным доступом, с ограничением на распространение этой информации (есть тот же GDPR, в конце концов) и с ответственностью за ее разглашение.
А разве базы ВИЧ инфицированных до сих пор нет? Учёт давным давно ведётся


Надеюсь, есть.
Но я писал, если вы обратили внимание, немного не о том - не о самой базе, а оптом, как будет ограничен доступ к ней.
PasserBy
 
Повідомлень: 247
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:47

Может в другой стране, типа Германии такая база и принесла бы свои плоды, но это же наши люди, посему разве что освоят деньги под базу, другой пользы не будет. Это могло бы иметь смысл в самом начале, если бы подготовились к эвакуации граждан, ставили их бы на учет проверяли или выдерживали в обязательном карантине, при закрытых границах. Лично мое мнение, что вирус гуляет уже бесконтрольно и если мы об этом не знаем то это не значит что это не так. Надеюсь что я ошибаюсь.
Igorten
 
Повідомлень: 3827
З нами з: 01.11.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:50

Re: У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на.

потенційно хворих це як?
може зайнялися б закупівлею якісних тестів?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 10.06.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:31

Re: У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на.

товарищи где можно записаться или заразиться ?
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
Повідомлень: 2131
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4054 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 03:12

Re: У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на.

  unicdima написав:потенційно хворих це як?


потенциально неблагонадёжных элементов, сомкнувшихся с врагами 8)

Боксер совсем офигел? Кем он себя возомнил, еще одной антониной? :roll:
Сбор и использование персональных данных человека без его согласия - незаконно и уголовно наказуемо.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6325
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2956 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 26 бер, 2020 14:21
33 1663
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 03:31
EKO
У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити... 1, 2
R2 » Суб 21 бер, 2020 16:06
19 1892
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 22:01
warlamp
52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових...
R2 » Суб 29 лют, 2020 12:35
8 657
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 12:41
silver_arrow_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24835)
29.03.2020 02:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.