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Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:15
Пропонуємо до обговорення:
Про це під час відеоконференції заявив генеральний директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.
Дивися повний текст Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом
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Додано: Суб 28 бер, 2020 10:16
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