Про це під час відеоконференції заявив генеральний директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.
Дивися повний текст Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 10:15
Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...
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Дивися повний текст Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:16
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:36
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