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Долар по 30-35 грн: експерт
змоделював два сценарії...

Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:15

Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час відеоконференції заявив генеральний директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.

Дивися повний текст Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом.
R2
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https://censor.net.ua/blogs/3184805/fsk ... oronavrusu
arturkamd
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:36

  arturkamd написав:https://censor.net.ua/blogs/3184805/fskaln_zahodi_derjavi_v_umovah_koronavrusu

..... не мешки ворочать.
svetoch-10
 
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