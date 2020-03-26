Про це під час відеоконференції заявив генеральний директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.
Дивися повний текст Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 10:15
Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом.
Додано: Суб 28 бер, 2020 13:03
Грамотный прогноз, вообще вы, как всегда, еще не учли человеческий фактор, так в 15-18 годах большая часть потерь в украинской экономике была по причине трудовой миграции на запад, так была утеряна наиболее активная часть трудоспособного населения. В даном же случае наблюдается обратный эффект и в Украину возвращаются трудовые мигранты, отмечу также что возвращаются вместе со своими сбережениями. Этот фактор обязательно отметят крупные инвесторы и начнут вкладывать в Украину, так уж сложилось исторически, что во времена кризисов крупные игроки мировой экономики пересматривают свои инвестиционные стратегии, и думаю что в этот раз наша экономика не останется без вниманию по ряду причин. Сценарий скорее всего будет худший, но результат не настолько печальный, и на конец года показатели падения будут не ниже мирового, а может даже и лучше. Курс гривны к концу года будет такой как заложили в бюджет на уровне 30грн, к лету он будет еще немного расти, думаю не более 35, а дальше пойдет на спад.
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