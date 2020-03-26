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Долар по 30-35 грн: експерт
змоделював два сценарії...

Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:15

Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час відеоконференції заявив генеральний директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.

Дивися повний текст Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:03

Грамотный прогноз, вообще вы, как всегда, еще не учли человеческий фактор, так в 15-18 годах большая часть потерь в украинской экономике была по причине трудовой миграции на запад, так была утеряна наиболее активная часть трудоспособного населения. В даном же случае наблюдается обратный эффект и в Украину возвращаются трудовые мигранты, отмечу также что возвращаются вместе со своими сбережениями. Этот фактор обязательно отметят крупные инвесторы и начнут вкладывать в Украину, так уж сложилось исторически, что во времена кризисов крупные игроки мировой экономики пересматривают свои инвестиционные стратегии, и думаю что в этот раз наша экономика не останется без вниманию по ряду причин. Сценарий скорее всего будет худший, но результат не настолько печальный, и на конец года показатели падения будут не ниже мирового, а может даже и лучше. Курс гривны к концу года будет такой как заложили в бюджет на уровне 30грн, к лету он будет еще немного расти, думаю не более 35, а дальше пойдет на спад.
denislitvinchuk
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:52

Ну ну, лысая голова сороса дает "прогноз" про доллар по 30 :lol:

С замороженным бизнесом на карантине, дырой в бюджете под 40%, внешними выплатами долгов в пол-триллиона гривень, грядущими повальными неплатежами от населения (которые утроятся, так как народу будет нечем платить).
И это еще не известно как страна пройдет эту эпидемию :roll:
Вот мой прогноз:
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=12813
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:03

50-70 грн/долл. каждый кризис (98-00, 08, 14-15) обваливал гринвну в 2-3 раза, этот не будет исключением.
optyma33
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