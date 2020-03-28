Про це під час відеоконференції заявив генеральний директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.
Дивися повний текст Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 10:15
Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом.
Додано: Суб 28 бер, 2020 13:03
Грамотный прогноз, вообще вы, как всегда, еще не учли человеческий фактор, так в 15-18 годах большая часть потерь в украинской экономике была по причине трудовой миграции на запад, так была утеряна наиболее активная часть трудоспособного населения. В даном же случае наблюдается обратный эффект и в Украину возвращаются трудовые мигранты, отмечу также что возвращаются вместе со своими сбережениями. Этот фактор обязательно отметят крупные инвесторы и начнут вкладывать в Украину, так уж сложилось исторически, что во времена кризисов крупные игроки мировой экономики пересматривают свои инвестиционные стратегии, и думаю что в этот раз наша экономика не останется без вниманию по ряду причин. Сценарий скорее всего будет худший, но результат не настолько печальный, и на конец года показатели падения будут не ниже мирового, а может даже и лучше. Курс гривны к концу года будет такой как заложили в бюджет на уровне 30грн, к лету он будет еще немного расти, думаю не более 35, а дальше пойдет на спад.
Додано: Суб 28 бер, 2020 14:52
Ну ну, лысая голова сороса дает "прогноз" про доллар по 30
С замороженным бизнесом на карантине, дырой в бюджете под 40%, внешними выплатами долгов в пол-триллиона гривень, грядущими повальными неплатежами от населения (которые утроятся, так как народу будет нечем платить).
И это еще не известно как страна пройдет эту эпидемию
Вот мой прогноз:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:24
Не возвращаются, а вынужденны пересидеть эту пандемию в стране.
Чтобы они "вернулись" нужно создавать рабочие места, а их наоборот станет ещё меньше по причине закрытия очень многих украинских бизнесов не переживших кризис.
А потому вынужденные вернутся при первом же возможном случае рванут обратно за границу на заработки.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Нед 29 бер, 2020 08:10
Re: Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...
Дорогой модератор Faceless. От того что ты удаляешь мои коменты курс валюты меньше не станет)). Форум г***о.
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