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Долар по 30-35 грн: експерт
змоделював два сценарії...

Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:15

Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час відеоконференції заявив генеральний директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.

Дивися повний текст Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:03

Грамотный прогноз, вообще вы, как всегда, еще не учли человеческий фактор, так в 15-18 годах большая часть потерь в украинской экономике была по причине трудовой миграции на запад, так была утеряна наиболее активная часть трудоспособного населения. В даном же случае наблюдается обратный эффект и в Украину возвращаются трудовые мигранты, отмечу также что возвращаются вместе со своими сбережениями. Этот фактор обязательно отметят крупные инвесторы и начнут вкладывать в Украину, так уж сложилось исторически, что во времена кризисов крупные игроки мировой экономики пересматривают свои инвестиционные стратегии, и думаю что в этот раз наша экономика не останется без вниманию по ряду причин. Сценарий скорее всего будет худший, но результат не настолько печальный, и на конец года показатели падения будут не ниже мирового, а может даже и лучше. Курс гривны к концу года будет такой как заложили в бюджет на уровне 30грн, к лету он будет еще немного расти, думаю не более 35, а дальше пойдет на спад.
denislitvinchuk
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:52

Ну ну, лысая голова сороса дает "прогноз" про доллар по 30 :lol:

С замороженным бизнесом на карантине, дырой в бюджете под 40%, внешними выплатами долгов в пол-триллиона гривень, грядущими повальными неплатежами от населения (которые утроятся, так как народу будет нечем платить).
И это еще не известно как страна пройдет эту эпидемию :roll:
Вот мой прогноз:
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=12813
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:24

  denislitvinchuk написав:Грамотный прогноз, вообще вы, как всегда, еще не учли человеческий фактор, так в 15-18 годах большая часть потерь в украинской экономике была по причине трудовой миграции на запад, так была утеряна наиболее активная часть трудоспособного населения. В даном же случае наблюдается обратный эффект и в Украину возвращаются трудовые мигранты, отмечу также что возвращаются вместе со своими сбережениями.


Не возвращаются, а вынужденны пересидеть эту пандемию в стране.
Чтобы они "вернулись" нужно создавать рабочие места, а их наоборот станет ещё меньше по причине закрытия очень многих украинских бизнесов не переживших кризис.
А потому вынужденные вернутся при первом же возможном случае рванут обратно за границу на заработки.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:10

Re: Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...

Дорогой модератор Faceless. От того что ты удаляешь мои коменты курс валюты меньше не станет)). Форум г***о.
optyma33
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:02

  optyma33 написав:Дорогой модератор Faceless. От того что ты удаляешь мои коменты курс валюты меньше не станет)). Форум г***о.

Потому что станет, вот увидите в конце следующей недели.
Попаданец
 
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