Таку думку висловив експерт з соціальних реформ Андрій Павловський.
Дивися повний текст Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість чоловіків в Україні не доживуть до пенсії.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:28
Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість...
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Дивися повний текст Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість чоловіків в Україні не доживуть до пенсії.
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:29
Учитывая меры наших чиновников в борьбе с вирусом многим та пенсия и не понадобится :(
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:29
Комаровский сказал, что женщины старше 80-ти 85% выздоравливают. А мужикам вообще повезло. Многие не дожили до этого возраста.
С пенсиями подобное. Только вот женщина 80 в европе это у нас 60
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:38
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