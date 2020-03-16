RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Працюватимуть до смерті: експерт
прогнозує, що більшість...

Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:28

Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив експерт з соціальних реформ Андрій Павловський.

Дивися повний текст Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість чоловіків в Україні не доживуть до пенсії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94307
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:29

Учитывая меры наших чиновников в борьбе с вирусом многим та пенсия и не понадобится :(
Igorten
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 01.11.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:29

Комаровский сказал, что женщины старше 80-ти 85% выздоравливают. А мужикам вообще повезло. Многие не дожили до этого возраста.
С пенсиями подобное. Только вот женщина 80 в европе это у нас 60
p_a_l
 
Повідомлень: 2745
З нами з: 15.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:38

Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість чоловіків в Україні не доживуть до пенсії

:?

Зображення
Михалыч
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Долар по 30-35 грн: експерт змоделював два сценарії...
R2 » Суб 28 бер, 2020 10:15
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 11:36
svetoch-10
Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові... 1, 2, 3
R2 » Пон 16 бер, 2020 12:16
20 1990
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 17:07
_hunter
Експерт розповів, хто в економіці найбільше постраждає...
R2 » Чет 26 бер, 2020 18:08
1 192
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 18:08
turok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron