Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість...

Додано: Суб 28 бер, 2020 13:59

Женщины бремя для экономики страны, они платят в разы меньше чем получают от гос-ва... но в остальном логично долги надо вылпачивать... но голсовали за это кто ...

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.