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Працюватимуть до смерті: експерт
прогнозує, що більшість...

Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:28

Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив експерт з соціальних реформ Андрій Павловський.

Дивися повний текст Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість чоловіків в Україні не доживуть до пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:29

Учитывая меры наших чиновников в борьбе с вирусом многим та пенсия и не понадобится :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:29

Комаровский сказал, что женщины старше 80-ти 85% выздоравливают. А мужикам вообще повезло. Многие не дожили до этого возраста.
С пенсиями подобное. Только вот женщина 80 в европе это у нас 60
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:38

Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість чоловіків в Україні не доживуть до пенсії

:?

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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:43

Все зроблено набагато гірше: ті, що доживуть до пенсійного віку, з них 40% не будуть одержувати пенсію(не вистачить стажу).
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:31

странная статья: с одной стороны- до пенсии мало кто доживёт; с другой стороны - делайте накопления в негосударственные пенсионные фонды.... Зачем туда делать накопления, если мало кто доживёт????
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:37

Re: Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість

"Працюватимуть до смерті", - це означає, що Держава вміє ефективно використовувати трудові ресурси. А все інше не має значення.
awant
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:42

провокативна писанина. У чоловіків пенсійний вік з 60 років
helg77
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