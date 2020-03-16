Таку думку висловив експерт з соціальних реформ Андрій Павловський.
Дивися повний текст Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість чоловіків в Україні не доживуть до пенсії.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:28
Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість чоловіків в Україні не доживуть до пенсії.
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:29
Учитывая меры наших чиновников в борьбе с вирусом многим та пенсия и не понадобится :(
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:29
Комаровский сказал, что женщины старше 80-ти 85% выздоравливают. А мужикам вообще повезло. Многие не дожили до этого возраста.
С пенсиями подобное. Только вот женщина 80 в европе это у нас 60
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:38
Додано: Суб 28 бер, 2020 12:43
Все зроблено набагато гірше: ті, що доживуть до пенсійного віку, з них 40% не будуть одержувати пенсію(не вистачить стажу).
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
Додано: Суб 28 бер, 2020 15:31
странная статья: с одной стороны- до пенсии мало кто доживёт; с другой стороны - делайте накопления в негосударственные пенсионные фонды.... Зачем туда делать накопления, если мало кто доживёт????
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:37
Re: Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість
"Працюватимуть до смерті", - це означає, що Держава вміє ефективно використовувати трудові ресурси. А все інше не має значення.
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