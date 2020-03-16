Працюватимуть до смерті: експерт прогнозує, що більшість...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:46
finuser370 написав: helg77 написав:
провокативна писанина. У чоловіків пенсійний вік з 60 років
Почти.....при наличии 35 ЛЕТ трудового стажа( ТОЛЬКО по фактическим очислениям в Пенсионный фонд). У Вас большой белый стаж? А если стаж меньше 25 лет - Вам пенсия вообще НЕ ПОЛОЖЕНА. Так что это скорее у Вас "провокативна писанина".
Есди начал работать, например, в 22, то 35 лет стажа будет уже в 57
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