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Картопля і гречка
б'ють цінові рекорди

Картопля і гречка б'ють цінові рекорди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:41

Картопля і гречка б'ють цінові рекорди

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет займається фіксуванням зростання роздрібних цін в регіонах. Найбільше подорожчання торкнулося гречаної крупи і картоплі.

Дивися повний текст Картопля і гречка б'ють цінові рекорди.
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