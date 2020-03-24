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На що українці витрачали
гроші в 2019 році

На що українці витрачали гроші в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:07

На що українці витрачали гроші в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Дані з'явилися на сайті Держстату.

Дивися повний текст На що українці витрачали гроші в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:07

зараз потрібно підтримати українців

https://censor.net.ua/blogs/3184805/fsk ... oronavrusu
arturkamd
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