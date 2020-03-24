Дані з'явилися на сайті Держстату.
Дивися повний текст На що українці витрачали гроші в 2019 році.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 15:07
На що українці витрачали гроші в 2019 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На що українці витрачали гроші в 2019 році.
Додано: Суб 28 бер, 2020 15:07
зараз потрібно підтримати українців
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