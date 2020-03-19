Для цього з державного бюджету додатково виділять майже 20 млрд грн.
Дивися повний текст Індексація пенсій: з держбюджету виділять мільярди гривень.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 15:10
Індексація пенсій: з держбюджету виділять мільярди гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індексація пенсій: з держбюджету виділять мільярди гривень.
Додано: Суб 28 бер, 2020 15:10
А що з працездатним населенням?
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