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Індексація пенсій: з держбюджету
виділять мільярди гривень

Індексація пенсій: з держбюджету виділять мільярди гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:10

Індексація пенсій: з держбюджету виділять мільярди гривень

Пропонуємо до обговорення:
Для цього з державного бюджету додатково виділять майже 20 млрд грн.

Дивися повний текст Індексація пенсій: з держбюджету виділять мільярди гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:10

А що з працездатним населенням?

https://censor.net.ua/blogs/3184805/fsk ... oronavrusu
arturkamd
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