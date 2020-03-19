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Індексація пенсій: з держбюджету виділять мільярди гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 бер, 2020 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Для цього з державного бюджету додатково виділять майже 20 млрд грн.
Дивися повний текст Індексація пенсій: з держбюджету виділять мільярди гривень
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Додано: Суб 28 бер, 2020 15:37
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