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Три сценарії для економіки
України - Capital Times

Три сценарії для економіки України - Capital Times
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:18

Три сценарії для економіки України - Capital Times

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила консалтингова компанія Capital Times.

Дивися повний текст Три сценарії для економіки України - Capital Times.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:18

Эрик оптимист, пожелаем ему здоровья иудачи, в поисках возможностей и точек роста.
Наверное самый "живучий" бизнес в нынешних условиях это похоронный..
Удачной переквалификации!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:49

straponesa у Вас ник хороший!я предлагаю наше правительство пропустить через ваши руки-может тогда поумнеют :D
дынин
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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