Про це повідомила консалтингова компанія Capital Times.
Дивися повний текст Три сценарії для економіки України - Capital Times.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:18
Три сценарії для економіки України - Capital Times
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Три сценарії для економіки України - Capital Times.
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:54
pleshko78_zp третий слишком ужасен и не измеряется в ввп, потому что измерять будет некому
Додано: Нед 29 бер, 2020 05:26
Прям как Кличко сказал - нас три брата, я, Виталик и Володя. Так же и заголовок =содержание.
Додано: Нед 29 бер, 2020 17:52
Когда я пишу про курс 45, пост удаляется за две секунды, так почему статью ещё не удалили? : ))
|