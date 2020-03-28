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Три сценарії для економіки
України - Capital Times

Три сценарії для економіки України - Capital Times
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:18

Три сценарії для економіки України - Capital Times

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила консалтингова компанія Capital Times.

Дивися повний текст Три сценарії для економіки України - Capital Times.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:26

Три сценария 1) аптимистический
2) писимистический
Всего три.
pleshko78_zp
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:54

pleshko78_zp третий слишком ужасен и не измеряется в ввп, потому что измерять будет некому :shock:
ibuddd_a
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 05:26

Прям как Кличко сказал - нас три брата, я, Виталик и Володя. Так же и заголовок =содержание.
nemazhor
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:52

Когда я пишу про курс 45, пост удаляется за две секунды, так почему статью ещё не удалили? : ))
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