Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...

Додано: Нед 29 бер, 2020 05:54

p_a_l написав: Выживут те кто переболел в первых числах. Выживут те кто переболел в первых числах.

Мне дочь сообщила, что в Германии создали тесты которые могут определить болели вы раньше COVID-19 и есть ли к нему иммунитет. Очень многие немцы хотят его пройти, в том числе и моя дочь. Массово им пользоваться будут примерно через пару месяцев. Так как уже включают мозг и считают что многие уже давно им переболели. Я с женой тоже считаю что переболели (в январе почти одновременно со всеми признаками, почти две недели, температура под 39) и некоторые мои знакомые тоже так думают. Мир давно уже им болеет, только название этой болезни сообщили недавно, ну и так получилось, что пик пришёл на март месяц. От этого уже никуда не деться, больны десятки миллионов по всему миру.