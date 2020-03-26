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Якщо карантин затягнеться до
літа: експерт дав поради...

Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:44

Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...

Пропонуємо до обговорення:
Режим надзвичайної ситуації з 25 березня діє на всій території України, а карантин продовжили до 24 квітня, хоча спочатку він був оголошений до 3 квітня.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:54

  R2 написав:В цілому для українських компаній прийшов час кризового менеджменту. Потрібно проаналізувати всі бізнес-процеси, визначити сильні і слабкі сторони, від чого підприємство найбільше залежить, і по максимуму підстрахувати їх: оптимізувати запаси сировини, розробити альтернативні ланцюжки поставок, обмежити статті витрат, виробити оптимальні методи поводження з короткостроковими і довгостроковими зобов’язаннями


Вот только я подозреваю, что компании, которые готовы все это делать, уже совершают действия в этом направлении. А те, для кого кризисный менеджмент и бюджетное планирование - просто красивые слова (и хорошо если они знают, что это такое), те все равно не смогут воспользоваться этими советами
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:27

Re: Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...

Знаю точно, что на моря в этом году никто не поедет как и в отпуска. Будут ишачить цельное лето. Если конечно от заразы избавимся. Если в день будут заболевать как сейчас в Италии и Испании, то 30000000/6000=5000 то вся эта хрень может растянуться на 5000 дней. А это нереально. Значить заболевать в день будут гораздо больше. И умирать тоже.
Что то мне кажется что работать некому будет. Или пенсий выдавать. Выживут те кто переболел в первых числах.
Ну сомневаюсь я что мы сможем перебороть пандемию. Если у молодежи переносится легко(неделя с температурой под 40), то пожилые обречены.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 05:54

  p_a_l написав:Выживут те кто переболел в первых числах.

Мне дочь сообщила, что в Германии создали тесты которые могут определить болели вы раньше COVID-19 и есть ли к нему иммунитет. Очень многие немцы хотят его пройти, в том числе и моя дочь. Массово им пользоваться будут примерно через пару месяцев. Так как уже включают мозг и считают что многие уже давно им переболели. Я с женой тоже считаю что переболели (в январе почти одновременно со всеми признаками, почти две недели, температура под 39) и некоторые мои знакомые тоже так думают. Мир давно уже им болеет, только название этой болезни сообщили недавно, ну и так получилось, что пик пришёл на март месяц. От этого уже никуда не деться, больны десятки миллионов по всему миру.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:47

"Если карантин затянется до лета" - а выдержит ли это экономика Украины?...
Тракторист
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