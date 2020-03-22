Незважаючи на те, що більшість українців мріє їздити на кросоверах, мінівени, як і раніше, мають своїх прихильників
Дивися повний текст ТОП-3 надійних мінівенів старше 6 років (фото).
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:05
ТОП-3 надійних мінівенів старше 6 років (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-3 надійних мінівенів старше 6 років (фото).
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:05
Фото Opel Zafira Tourer нужно было вставить (Zafira C), а не старую модель! 1,4 турбо, 160000 км пробега, менял только передние стойки, остальное - турбина, движка, коробка, всё оригинал и в отличном состоянии! Хорошая модель, 7 мест, шаровые, рулевая - всё родное. Менять не собираюсь, хоть и 6 лет уже машине.
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:20
И где тут хоть один минивэн??? Автор хоть разбирается в машинах, или так, главное что то сляпать?
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:24
Re: ТОП-3 надійних мінівенів старше 6 років (фото)
Зафира не минивэн? Разбираетесь или так, главное что-то сляпать?
Скоро(R)
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