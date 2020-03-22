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ТОП-3 надійних мінівенів
старше 6 років (фото)

ТОП-3 надійних мінівенів старше 6 років (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:05

ТОП-3 надійних мінівенів старше 6 років (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що більшість українців мріє їздити на кросоверах, мінівени, як і раніше, мають своїх прихильників

Дивися повний текст ТОП-3 надійних мінівенів старше 6 років (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:05

Фото Opel Zafira Tourer нужно было вставить (Zafira C), а не старую модель! 1,4 турбо, 160000 км пробега, менял только передние стойки, остальное - турбина, движка, коробка, всё оригинал и в отличном состоянии! Хорошая модель, 7 мест, шаровые, рулевая - всё родное. Менять не собираюсь, хоть и 6 лет уже машине.
seo74tsygan
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:20

И где тут хоть один минивэн??? Автор хоть разбирается в машинах, или так, главное что то сляпать?
mallerr2
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:24

Re: ТОП-3 надійних мінівенів старше 6 років (фото)

Зафира не минивэн? Разбираетесь или так, главное что-то сляпать?
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:09

Re: ТОП-3 надійних мінівенів старше 6 років (фото)

По моему скромному мнению минивэн это Mercedes Vito, Volkswagen Transporter, Opel Vivaro, Renault Trafic. То есть микроавтобус, но не маршрутка (таким образом MB Sprinter и VW Crafter минивэном уже нельзя считать).
А в статье говорится про компактный семейный автомобиль, а это не совсем минивэн.
То, что в статье, это несколько другая классификация - "компактвэн", что ли.
Sanyok77
 
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