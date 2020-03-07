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Коболєв назвав свої головні
завдання на наступні чотири роки

Коболєв назвав свої головні завдання на наступні чотири роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:28

Коболєв назвав свої головні завдання на наступні чотири роки

Пропонуємо до обговорення:
Про це Коболєв розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Дивися повний текст Коболєв назвав свої головні завдання на наступні чотири роки.
R2
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