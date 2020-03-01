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Супертягач КрАЗ-7140Н6 замовили на експорт
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:32
Пропонуємо до обговорення:
Автомобіль користується популярністю у нафтезагодобувних компаній і регулярно замовляється компанією ВАТ «Азнефтемаш» (Азербайджан). На базі КрАЗ партнери з Азербайджану виробляють нафтові бурильні установки, сповістив виробник.
Дивися повний текст Супертягач КрАЗ-7140Н6 замовили на експорт
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:33
Треба постачати такі Крази до нашого війська. Для ураганів та градів на дві касети.
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