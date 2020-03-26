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В Україні подорожчають
квартири: прогноз експерта

В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 05:10

3.14здеш!

Перенасичення ринку нрвобудлв, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
yamamoto
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 05:11

3.14здеш!

Перенасичення ринку новобудов, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
yamamoto
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 25.04.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<12
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