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Як проводити гігієну автомобіля,
аби зменшити ризик...

Як проводити гігієну автомобіля, аби зменшити ризик...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:33

Як проводити гігієну автомобіля, аби зменшити ризик...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб уникнути розповсюдження коронавірусу територією України, кожному автовласнику слід ретельно обробляти транспортний засіб у період його експлуатації. Jaguar Land Rover дослідив найнебезпечніші зони в автомобілях та розробив коротку інструкцію для їх ефективної дезінфекції.

Дивися повний текст Як проводити гігієну автомобіля, аби зменшити ризик поширення COVID-19 (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:33

хорошо что научат людей гигиене под предлогом коронавируса . Для некоторых такие способы гигиены являются обычными . Некоторые и до Корона вируса мыли руки по хирургическим правилам до 20 раз в день , но ПО надобности
yama
 
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