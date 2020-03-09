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Експерти пояснили зростання
цін на імпортні овочі та...

Експерти пояснили зростання цін на імпортні овочі та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:51

Експерти пояснили зростання цін на імпортні овочі та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ОРСП "Шувар".

Дивися повний текст Експерти пояснили зростання цін на імпортні овочі та фрукти в Україні.
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