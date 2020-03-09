Про це повідомляє ОРСП "Шувар".
Дивися повний текст Експерти пояснили зростання цін на імпортні овочі та фрукти в Україні.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:51
Експерти пояснили зростання цін на імпортні овочі та...
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Дивися повний текст Експерти пояснили зростання цін на імпортні овочі та фрукти в Україні.
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