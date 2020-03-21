Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження компанії NordVPN.
Дивися повний текст З дому співробітники працюють довше, ніж в офісі - дослідження.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:05
З дому співробітники працюють довше, ніж в офісі -...
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Дивися повний текст З дому співробітники працюють довше, ніж в офісі - дослідження.
Додано: Нед 29 бер, 2020 00:05
“Когда ограничения будут сняты, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дома”
Весьма странный вывод. В прошлом году кричали, что курс на укорачивание рабочего дня и уменьшение их числа при сохранении той же ЗП. Типа, в итоге сделано получается даже больше. Поэтому, раз народ на удалёнке такой безответсвенный, надо его возвращать в офисы, где есть возможность не пускать на рабочее место, когда он выходит из лимита недельного рабочего времени.
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