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З дому співробітники працюють
довше, ніж в офісі -...

З дому співробітники працюють довше, ніж в офісі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:05

З дому співробітники працюють довше, ніж в офісі -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження компанії NordVPN.

Дивися повний текст З дому співробітники працюють довше, ніж в офісі - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:05

“Когда ограничения будут сняты, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дома”
Весьма странный вывод. В прошлом году кричали, что курс на укорачивание рабочего дня и уменьшение их числа при сохранении той же ЗП. Типа, в итоге сделано получается даже больше. Поэтому, раз народ на удалёнке такой безответсвенный, надо его возвращать в офисы, где есть возможность не пускать на рабочее место, когда он выходит из лимита недельного рабочего времени.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:35

Ну не знаю. У меня сейчас реальная работа занимает 2-3 часа в день. Остальное время просто шарюсь по сети. Собственно, как и в офисе. Но в офисе, если сделал работу, то можно и уйти пораньше (и выключить комп).
Может быть такое, что пол-дня человек шарится, а под вечер решает таки сделать задания на сегодня - а VPN включен все время и считает часы.
Gastarbaiter
 
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