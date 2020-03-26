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В Оксфорді створили тест,
який може визначити...

В Оксфорді створили тест, який може визначити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:44

В Оксфорді створили тест, який може визначити...

Пропонуємо до обговорення:
Оксфордські вчені розробили технологію експрес-тестування, яка дозволить діагностувати коронавірус COVID-19 всього за 30 хвилин.

Дивися повний текст 😷В Оксфорді створили тест, який може визначити коронавірус за 30 хвилин.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:16

Re: В Оксфорді створили тест, який може визначити...

интересно как же, если тест ПЦР даже в режиме реал-тайм-ПЦР (с флюоресцентной меткой) идет 2 часа по определению?
Diman
 
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