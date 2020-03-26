Оксфордські вчені розробили технологію експрес-тестування, яка дозволить діагностувати коронавірус COVID-19 всього за 30 хвилин.
Дивися повний текст 😷В Оксфорді створили тест, який може визначити коронавірус за 30 хвилин.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 бер, 2020 00:44
В Оксфорді створили тест, який може визначити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷В Оксфорді створили тест, який може визначити коронавірус за 30 хвилин.
Додано: Нед 29 бер, 2020 01:16
Re: В Оксфорді створили тест, який може визначити...
интересно как же, если тест ПЦР даже в режиме реал-тайм-ПЦР (с флюоресцентной меткой) идет 2 часа по определению?
|