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В Україні подорожчали продукти харчування: які і на скільки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:43
Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни на основні продукти харчування в Україні в січні-лютому 2020 року збільшилися на 2,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
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