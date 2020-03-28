Споживчі ціни на основні продукти харчування в Україні в січні-лютому 2020 року збільшилися на 2,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
Дивися повний текст В Україні подорожчали продукти харчування: які і на скільки.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 11:43
В Україні подорожчали продукти харчування: які і на скільки
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Дивися повний текст В Україні подорожчали продукти харчування: які і на скільки.
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:43
Стаття датована 29.03, а ціни аналізують січня-лютого. Не дуже актуально, якщо врахувати сплеск панічних закупок на початку березня. Приміром, славнозвісна гречка з 24 грн зросла до 36 грн за кілограм. А це 50% здорожчання. Коли буде аналітика цін березня?
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:53
tymoshchuk_tetiana, вони взяли приклад з Гончарука.))) Той також зробив доповідь за перші 3 квартали минулого року...)
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