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В Україні подорожчали продукти
харчування: які і на скільки

В Україні подорожчали продукти харчування: які і на скільки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:43

В Україні подорожчали продукти харчування: які і на скільки

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни на основні продукти харчування в Україні в січні-лютому 2020 року збільшилися на 2,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Дивися повний текст В Україні подорожчали продукти харчування: які і на скільки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:43

Стаття датована 29.03, а ціни аналізують січня-лютого. Не дуже актуально, якщо врахувати сплеск панічних закупок на початку березня. Приміром, славнозвісна гречка з 24 грн зросла до 36 грн за кілограм. А це 50% здорожчання. Коли буде аналітика цін березня?
tymoshchuk_tetiana
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:53

tymoshchuk_tetiana, вони взяли приклад з Гончарука.))) Той також зробив доповідь за перші 3 квартали минулого року...)
himikjus
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