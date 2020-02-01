Керувати автомобілем з неосвітленим номерним знаком у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості заборонено.
Дивися повний текст За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:04
За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф.
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:04
Если лампа освещения нз перегорела во время движения и водитель не мог этого знать.За что штраф?
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