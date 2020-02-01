Керувати автомобілем з неосвітленим номерним знаком у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості заборонено.
Дивися повний текст За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:04
За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф.
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:04
Если лампа освещения нз перегорела во время движения и водитель не мог этого знать.За что штраф?
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:05
Re: За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф
Правилами предписано проверять исправность авто перед каждой поездкой. К тому же можно на месте устранить неисправность.У вас часто лампы в пути перегорают? Если так, может машину на станцию к электрику попа загнать?
Скоро(R)
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:08
Все верно, только что нового, разве нормы такой раньше не было? Другое дело, что не контролировалось почти, как и расположение/ориентация и наличие всевозможных инородных рамок/сеток на номерах
Скоро(R)
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:19
Обидві? Та ти везунчик, в тебе джекпот.
Mind the gap.
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:55
Государство гражданина штрафует исправно, а как переход осветить, яму залатать, разметку восстановить так денег нет и штрафы платить не надо за разбитую ходовую и диски, и ответственных нет- сами выживайте
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:02
Смешно и противно,когда комментируют "профи",сидящие на диване или выезжающие раз в год.Умники,что бы обсуждать подобные темы,нужно иметь солидный водительский опыт,а не только теоритическую базу пдд.
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:48
sena_2008atp, если бы ты выкатывал в год хотя бы гражданские 15-17 тыщ километров то у тебя бы наверняка был запасной комплект лампочек и ты бы не ездил месяцами с одной сгоревшей чтобы дождаться когда сгорит и вторая поскольку поменять её - дело минут. При том что цена этих ламп - чашка кофе.
Но судя по тому что для тебя две скоревшие лампы это нормально ты или откровенно плевал на безопасность на дороге или ездишь до тыщи км в год и покупаешь запчасти только когда в машине что-то отвалилось.
Mind the gap.
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