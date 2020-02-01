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За неосвітлені номерні
знаки передбачається штраф

За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:04

За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф

Пропонуємо до обговорення:
Керувати автомобілем з неосвітленим номерним знаком у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості заборонено.

Дивися повний текст За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:04

Если лампа освещения нз перегорела во время движения и водитель не мог этого знать.За что штраф?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:05

Re: За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф

Правилами предписано проверять исправность авто перед каждой поездкой. К тому же можно на месте устранить неисправность.У вас часто лампы в пути перегорают? Если так, может машину на станцию к электрику попа загнать?
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:08

Все верно, только что нового, разве нормы такой раньше не было? Другое дело, что не контролировалось почти, как и расположение/ориентация и наличие всевозможных инородных рамок/сеток на номерах
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:19

  sena_2008atp написав:Если лампа освещения нз перегорела во время движения и водитель не мог этого знать.За что штраф?

Обидві? Та ти везунчик, в тебе джекпот.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:55

Государство гражданина штрафует исправно, а как переход осветить, яму залатать, разметку восстановить так денег нет и штрафы платить не надо за разбитую ходовую и диски, и ответственных нет- сами выживайте
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:02

Смешно и противно,когда комментируют "профи",сидящие на диване или выезжающие раз в год.Умники,что бы обсуждать подобные темы,нужно иметь солидный водительский опыт,а не только теоритическую базу пдд.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:48

sena_2008atp, если бы ты выкатывал в год хотя бы гражданские 15-17 тыщ километров то у тебя бы наверняка был запасной комплект лампочек и ты бы не ездил месяцами с одной сгоревшей чтобы дождаться когда сгорит и вторая поскольку поменять её - дело минут. При том что цена этих ламп - чашка кофе.

Но судя по тому что для тебя две скоревшие лампы это нормально ты или откровенно плевал на безопасность на дороге или ездишь до тыщи км в год и покупаешь запчасти только когда в машине что-то отвалилось.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:58

  antonivs3 написав:Все верно, только что нового, разве нормы такой раньше не было? Другое дело, что не контролировалось почти, как и расположение/ориентация и наличие всевозможных инородных рамок/сеток на номерах

было, меня с год назад остановили за неосвещенный номер но только предупредили.
unicdima
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