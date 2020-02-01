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За неосвітлені номерні
знаки передбачається штраф

За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:25

Re: За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф

  sena_2008atp написав:У меня 40лет проф стажа,из них 30-дальнобой

Не звезди.

У дальнобоя не могут перегореть сразу две лампы подсветки номера, особенно если он ездит куда-то дальше своего колхоза: в странах где наших водятлов учат соблюдать ПДД наличие запасного комплекта ламп входит в требования к комплектации автомобилей.

Но даже без этого просто за неосвешенный знак европолицаи выпишут тебе штраф на сотни евро, а не гривен.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 30 бер, 2020 08:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:27

Re: За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф

  sena_2008atp написав:По твоим комментариям понятно,что ты диванный водитель.У меня 40лет проф стажа,из них 30-дальнобой.Так,что отдыхай на диване


Он мегадиванный водитель.
Штраф идет лесом, если неисправность устраняется на месте . Только об этом нужно зявить полицейскому. Время устранения не регламентировано. Все остальное разводы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:30

Re: За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф

  vitaliy_berdinskikh написав:Не звезди.


Дальнобоя тормозят - он сует Лесю и едет дальше. Хоть с лампами, хоть без. Разговор идет за пересичного обывателя. У дальнобоя прицеп как новогодняя елка - куча ламп , куча дублей + вагон времени на отстое, чтобы дрочить на лампочки и фонари.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:33

Новогодняя елка на прицепе не имеет никакого значения. В кодексе записано что штраф за неосвещенный номер. И к слову, ты там выше пальцы гнул про диван. В кодексе ни слова о том что неисправность можно устранить без штрафа.

То что вопрос можно порешать, а зачастую полиция вообще ложила болт на проверки - то отдельная тема, вне того что написано в статье и отчего подгорело у "дальнобоя", у которого лампочки подсветки номера перегорают каждую поездку.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:42

Re: За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф

  vitaliy_berdinskikh написав:В кодексе ни слова о том что неисправность можно устранить без штрафа.


Процедуру почитай. Жизнь посмотри. Потом и будешь писать с теплого дивана.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:44

Re: За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф

  Goodman написав:Процедуру почитай.
В кодексе процедура простая: не подсвечен номер - штраф.
  Goodman написав:Жизнь посмотри.

Я уже писал выше: пофигизм полиции это отдельная тема.

Пофигизм полиции не является основанием считать что в Украине нет штрафа за парковку в запрещенном месте или что на красный можно ехать.

Давай еще подискутируем на тему того что в Украине можно ездить в населенных пунктах со скоростью 70-100 км/ч. Ведь никого не ловят на радары: по твоей логике получается что запрета нет.

К слову регулярно вижу машины вообще без заднего номера. И никому это не мешает ездить :D И полиция "не замечает".
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 30 бер, 2020 08:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:54

vitaliy_berdinskikh Никто с тобой тут "дискуссии" разводить не будет.
Все что можно устранить на месте устраняется БЕЗ ВСЯКИХ последствий.
Кому нужно - тот прочтет и примет к сведению.
Кодекс - оставь сибе и изучай, если НЕЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ на карантине. :mrgreen:

ЗЫ Нечего тут песню заводить - начали с лампочки , потом скорость и пошло поехало.
Дурной знак менять тему.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:57

Re: За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф

  Goodman написав:Дурной знак менять тему.

Тема одна: напоминания водятлам о нормах ПДД и штрафах за их нарушение на примере лампы подсветки номера. И удивление водятлов узнавших через десятки лет что оказывается лампочки подсветки не для красоты.
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