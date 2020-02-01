За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф

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sena_2008atp написав:У меня 40лет проф стажа,из них 30-дальнобой
Не звезди.
У дальнобоя не могут перегореть сразу две лампы подсветки номера, особенно если он ездит куда-то дальше своего колхоза: в странах где наших водятлов учат соблюдать ПДД наличие запасного комплекта ламп входит в требования к комплектации автомобилей.
Но даже без этого просто за неосвешенный знак европолицаи выпишут тебе штраф на сотни евро, а не гривен.
Дальнобоя тормозят - он сует Лесю и едет дальше. Хоть с лампами, хоть без. Разговор идет за пересичного обывателя. У дальнобоя прицеп как новогодняя елка - куча ламп , куча дублей + вагон времени на отстое, чтобы дрочить на лампочки и фонари.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Новогодняя елка на прицепе не имеет никакого значения. В кодексе записано что штраф за неосвещенный номер. И к слову, ты там выше пальцы гнул про диван. В кодексе ни слова о том что неисправность можно устранить без штрафа.
То что вопрос можно порешать, а зачастую полиция вообще ложила болт на проверки - то отдельная тема, вне того что написано в статье и отчего подгорело у "дальнобоя", у которого лампочки подсветки номера перегорают каждую поездку.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh Никто с тобой тут "дискуссии" разводить не будет. Все что можно устранить на месте устраняется БЕЗ ВСЯКИХ последствий. Кому нужно - тот прочтет и примет к сведению. Кодекс - оставь сибе и изучай, если НЕЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ на карантине.
ЗЫ Нечего тут песню заводить - начали с лампочки , потом скорость и пошло поехало. Дурной знак менять тему.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Тема одна: напоминания водятлам о нормах ПДД и штрафах за их нарушение на примере лампы подсветки номера. И удивление водятлов узнавших через десятки лет что оказывается лампочки подсветки не для красоты.
Mind the gap.
UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426