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За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:07
саме час зараз на карантині про штрафи говорити ! молодець аваков. Совкові менти не мають нічого людяного. Якими були г.. - такими і є.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:10
автобазари зачинено.
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- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
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- Профіль
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