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За неосвітлені номерні
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За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:07

саме час зараз на карантині про штрафи говорити ! молодець аваков. Совкові менти не мають нічого людяного. Якими були г.. - такими і є.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:10

автобазари зачинено.
Jango-sk
 
Повідомлень: 186
З нами з: 31.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<123
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