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За неосвітлені номерні знаки передбачається штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:07
саме час зараз на карантині про штрафи говорити ! молодець аваков. Совкові менти не мають нічого людяного. Якими були г.. - такими і є.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:10
автобазари зачинено.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:37
шикарно! За неосвещенные знаки штрафуют, а за ОТСУТСТВИЕ РЕГИСТРАЦИИ (евробляхи) - нифига... Конгениально! О_о
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:46
sushpanov написав:
Да чего вы завелись?Все методы хороши !Деньги лампочки устранения !Лишь бы быстрее ехать и меньше расходов!Тем более скоро америкосы на танках вышивать будут!Так что им лампочки до одного места!
водки здесь нет
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