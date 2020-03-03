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Науковці створили екзоскелет, що зменшує навантаження на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:39
Пропонуємо до обговорення:
Розробники зі Стенфордського університету випробували прототип гомілковостопного екзоскелета, що дозволяє знизити навантаження на ноги під час ходьби та бігу.
Дивися повний текст Науковці створили екзоскелет, що зменшує навантаження на ноги під час бігу (відео)
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:40
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