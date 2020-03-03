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Науковці створили екзоскелет,
що зменшує навантаження на...

Науковці створили екзоскелет, що зменшує навантаження на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:39

Науковці створили екзоскелет, що зменшує навантаження на...

Пропонуємо до обговорення:
Розробники зі Стенфордського університету випробували прототип гомілковостопного екзоскелета, що дозволяє знизити навантаження на ноги під час ходьби та бігу.

Дивися повний текст Науковці створили екзоскелет, що зменшує навантаження на ноги під час бігу (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:40

Bellator in Machina....
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