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В Британії саджатимуть тих,
хто умисно заражає...

В Британії саджатимуть тих, хто умисно заражає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:12

В Британії саджатимуть тих, хто умисно заражає...

Пропонуємо до обговорення:
Королівська прокурорська служба Великобританії (CPS) заявила, що людей, які спеціально кашляють на працівників екстрених служб щоб заразити їх коронавірусом, можуть відправити до в'язниці на два роки. Про це повідомляє Independent.

Дивися повний текст В Британії саджатимуть тих, хто умисно заражає коронавірусом працівників екстрених служб.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:12

Та они же вроде как еще на так давно кричали, что это как обычный грипп :D
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