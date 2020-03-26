Можливості зниження ціни на газ для населення на 14% з’явилась завдяки тому, що ринок природного газу в Україні наразі перенасичений.
Дивися повний текст У Нафтогазі пояснили зниження ціни на газ для населення.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 08:58
У Нафтогазі пояснили зниження ціни на газ для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі пояснили зниження ціни на газ для населення.
Додано: Пон 30 бер, 2020 08:59
“Таким образом, получив новый ценовой индикатив, мы предложили частным продавцам приобретать газ у Нафтогаза по цене меньше,
чем импортная, и перепродавали населению по этой меньшей цене”, — пояснил глава Нафтогаза.
“Нафтогаз уменьшил стоимость газа для населения на 14%.”
Когда закончится грабеж населения используя не узаконенный "Коеф. приведения" ??!! В зимний период когда идет большое потребления газа ПО СЧЕТЧИКУ компании распределите умножают ЕЩЕ на коэффициент 1,11 (и даже больше)
Все эти потуги правительства, Нафтогаза сходят на нет и нивелируются местными операторами газораспределения. Наведите порядок на газовом рынке дабы не было этого "Коеф. компании ." или в конце концов узаконьте уже.
(Что в общем то было бы шалопайством его узаконивание)
Пусть потребители просто платят по счетчику без всяких "шаманств" с Коеф. приведения. до нормальных умов ... запретите выставлять в счетах использование данного коэффициента который они берут не понятно откуда и не
понятно как я его могу проконтролировать!?
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