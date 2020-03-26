У Нафтогазі пояснили зниження ціни на газ для населення

Додано: Пон 30 бер, 2020 08:59

“Таким образом, получив новый ценовой индикатив, мы предложили частным продавцам приобретать газ у Нафтогаза по цене меньше,

чем импортная, и перепродавали населению по этой меньшей цене”, — пояснил глава Нафтогаза.



“Нафтогаз уменьшил стоимость газа для населения на 14%.”



Когда закончится грабеж населения используя не узаконенный "Коеф. приведения" ??!! В зимний период когда идет большое потребления газа ПО СЧЕТЧИКУ компании распределите умножают ЕЩЕ на коэффициент 1,11 (и даже больше)

Все эти потуги правительства, Нафтогаза сходят на нет и нивелируются местными операторами газораспределения. Наведите порядок на газовом рынке дабы не было этого "Коеф. компании ." или в конце концов узаконьте уже.

(Что в общем то было бы шалопайством его узаконивание)

Пусть потребители просто платят по счетчику без всяких "шаманств" с Коеф. приведения. до нормальных умов ... запретите выставлять в счетах использование данного коэффициента который они берут не понятно откуда и не

понятно как я его могу проконтролировать!?