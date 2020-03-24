Для того, щоб отримати спадщину під час карантину, потрібно виконати два кроки.
Дивися повний текст Як отримати спадщину під час карантину.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 10:26
Як отримати спадщину під час карантину
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Дивися повний текст Як отримати спадщину під час карантину.
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:13
Думаю что по предзаказу. Необходимость денег никто не отменялл.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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