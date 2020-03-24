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Як отримати спадщину
під час карантину

Як отримати спадщину під час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:26

Як отримати спадщину під час карантину

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб отримати спадщину під час карантину, потрібно виконати два кроки.

Дивися повний текст Як отримати спадщину під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:27

А цікаво просто - нотаріуси працюють ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:13

  Puente написав:А цікаво просто - нотаріуси працюють ?


Думаю что по предзаказу. Необходимость денег никто не отменялл.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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