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Зеленський спрогнозував
три сценарії поширення...

Зеленський спрогнозував три сценарії поширення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:09

Зеленський спрогнозував три сценарії поширення...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, українці мають бути зібраними та дисциплінованими у питанні боротьби з коронавірусом.

Дивися повний текст Зеленський спрогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:10

Клоун!!! Или попугай?! От коронавируса умрет не больше чем от обычного гриппа! Но на истерии делаются деньги и полит.дивиденды.
intrastranger
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:21

Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну.

А может не надо ? Это не строители, это халтурщики. Вон зайди за свое приложение "Дия" почитай отзывы в Play Маркет, вот тоже самое по всем направлениям.
Igorten
 
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